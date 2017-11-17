В Париже арестовали 35 "воров в законе" из Грузии

В Париже правоохранители задержали 35 предполагаемых членов организованной преступной группировки с названием "Воры в законе", большинство из которых имеют гражданство Грузии. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил французский телеканал BFM.

Отмечается, что членов группировки задержали после двухлетнего расследования, которое вел департамент парижской полиции по борьбе с организованной преступностью при сотрудничестве с посольством Грузии во Франции, Европолом и Интерполом. Задержанных подозревают в причастности к грабежам, вымогательствам и незаконной торговле. Среди предполагаемых членов группировки восемь женщин.

Во время обысков дома у задержанных полиция изъяла 70 тысяч евро, пистолеты и транспортные средства. Также были изъяты 200 тысяч евро, которые находились на счетах членов группировки.

Обыски проводились не только во Франции, но и еще в Италии, Испании и Португалии, передает korrespondent.net.

Как сообщает BFM со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, члены группировки не были причастны к крупным случаям нарушения закона, поэтому их деятельность расследовали так долго. Обычно "Воры в законе" совершали мелкие кражи с взломом и занимались контрабандой сигарет.

По данным СМИ, группировка "Воры в законе" появилась в России еще в 19-м веке. Туда входили представители разных национальностей из стран бывшего Советского Союза. В начале 1990-х они обосновались в Европе, преимущественно во Франции. Их наибольшая активность пришлась на 2009-2010 годы.