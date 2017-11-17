В Белоруссии за шпионаж задержали украинского журналиста

В Беларуси правоохранители задержали корреспондента Украинского радио Павла Шаройко. Ему вменяют шпионаж, сообщил у себя в Facebook председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

"Задержан собкор UA:Украинское Радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в шпионаже", - написал он.

По словам Аласании, от официальных ответов на запрос украинской стороны посольство Беларуси пока уклоняется.

Информацию о задержании подтвердил генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин, передает korrespondent.net.

"Перед тем около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщение редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации", – отметил он.