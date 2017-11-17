В Донецкой области на стоянке химзавода перевернулся бензовоз

В Донецкой области на стоянке возле Авдеевского коксохимзавода произошло ДТП: здесь перевернулся бензовоз, повредив при этом еще два легковых автомобиля. Об этом написал в Facebook гендиректор завода Муса Магомедов.

"Водитель фуры одной из компаний, которая покупает у нас бензол, не справился с управлением. Бензовоз, разворачиваясь, потерял устойчивость и перевернулся. Повреждены две машины работников предприятия. К счастью никто не пострадал. Как выяснилось, виновник происшествия, выехав с территории завода, поставил машину на стоянку и дожидаясь утра для выезда, решил с со своим коллегой победить "зеленого змия" и съездить за добавкой. Не доехал", - написал Магомедов.

Утечек бензола не обнаружили, передает korrespondent.net. Территория ограждена.

На месте ДТП работают представители ГСЧС и полиции.