СМИ: Саудовским принцам предложили обменять свое состояние на свободу

В Саудовской Аравии членам королевской семьи власти страны предложили обменять часть своего состояния на свободу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Источники таким образом правительство планирует пополнить государственную казну на сотни миллиардов долларов.

"Они ведут переговоры с большинством тех, кто находится в Ritz (отель Ritz-Carlton). Доставайте наличные и можете быть свободны», — сказал источник.

По словам собеседника газеты, одному из задержанных миллиардеров предложили перечислить государству 70% от своего состояния для покрытия ущерба от коррупционной деятельности.

Ранее в Саудовской Аравии задержали 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров. Среди них был и аль-Валид бен Талал – племянник нынешнего короля Саудовской Аравии.

Членов правящей семьи подозревают в незаконных сделках по продаже оружия, отмывании денег и других коррупционных преступлениях. Принцы вместо тюрьмы содержатся в пятизвездочном отеле Ритц Карлтон, напоминает korrespondent.net.