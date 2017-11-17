Зафиксирован первый в мире случай смерти от передозировки марихуаной

Врачи из штата Колорадо утверждают, что зафиксировали первый в мире случай смерти от передозировки марихуаной. Медики описали его в исследовании, опубликованном в журнале Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine.

В больницу попал 11-месячный ребенок. При проведении анализов выяснилось, что у младенца развился миокардит — была поражена сердечная мышца. После смерти пациента медики обнаружили в его крови и моче высокое содержание основного психоактивного компонента марихуаны.

Специалисты предполагают, что вещество оказалось в крови младенца из-за родителей, которые часто употребляли марихуану, пишет РИА Новости

Врачи рассматривают и другие причины смерти, например, вирусы и инфекции, однако версия о "передозировке" является основной. Как отмечают авторы доклада, медикам было известно о влиянии каннабиса на миокард, но раньше ни один из подобных случаев не заканчивался смертью пациента.







