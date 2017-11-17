Андрей Малахов впервые стал отцом

Телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева стали родителями, у них родился мальчик. Об этом сообщило издание StarHit, главным редактором которого является сам шоумен.

Ребенок появился на свет в четверг в 23:30 в подмосковной клинике. Супруга телеведущего и новорожденный чувствуют себя хорошо. По данным издания, вес новорожденного — 4,020 кг, рост — 54 сантиметра. Отец на родах не присутствовал, пишет РИА Новости

"Имя ребенка нам предстоит еще выбрать — хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!" — приводит издание слова Малахова.

Малахов женат на Шкулевой шесть лет. Ранее телеведущий заявлял, что они с супругой ждут ребенка.

Андрей Малахов ведет программу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", до этого более десяти лет работал ведущим на ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Кроме того, преподает на курсах журналистики РГГУ.