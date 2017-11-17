Все школы в греческой Аттике закрыты из-за непогоды

Губернатор Аттики Рена Дуру распорядилась закрыть в пятницу все школы столичного региона Греции из-за непогоды. Решение губернатора опубликовано вечером в пятницу.

В Греции всю неделю идут проливные дожди, ставшие причиной наводнений. В Аттике 15 ноября жертвами непогоды стали 16 человек.

"Из-за экстремальных погодных явлений и ради безопасности учащихся региональный губернатор Аттики после консультации с министерством образования решила, что завтра все школы Аттики будут закрыты", — говорится в сообщении.

Отменяются уроки в школах начального и среднего образования. В Пирее будут закрыты и детские сады, сообщает РИА Новости

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур — на зданиях приспущены государственные флаги, отменены общественные мероприятия, за исключением памятных мероприятий в связи с годовщиной событий в Политехническом университете.

В ноябре 1973 года студенты захватили университет, протестуя против вмешательства правительства в деятельность студенческих союзов. В ночь с 16 на 17 ноября танки разбили университетские ворота, в ходе штурма были убиты 23 человека и более тысячи ранены, хотя по официальным данным жертв не было вообще. Хотя восстание было подавлено, оно привело к массовым протестам, итогом которых стало свержение диктатуры "чёрных полковников". День Политехнио в Греции отмечают каждый год 17 ноября. В этот день проходят демонстрации к посольству США.







