Пентагон по ошибке ретвитнул призыв к отставке Трампа

Министерство обороны США сделало репост в свой Твиттер призыва к отставке президента Дональда Трампа, впоследствии заверив, что это произошло по ошибке.

В учетной записи Пентагона @DeptofDefense появился ретвит от пользователя @proudresister, призывавшего уйти в отставку Трампа, а также сенатора-демократа Эла Франкена и кандидата в сенаторы от Алабамы Роя Мура, которых обвинили в домогательствах. Аналогичные обвинения высказывали многие женщин и против Трампа в ходе предвыборной кампании, однако обвинения практически прекратились с его избранием на пост президента год назад.

"Решение простое. Рой Мур: уходи из предвыборной гонки. Эл Франкен: увольняйся из конгресса. Дональд Трамп: уходи с президентского поста. GOP (Республиканская партия) — перестаньте представлять сексуальные атаки партийным вопросом. Это, как и ваше лицемерие, преступление", — говорится в сообщении, которое ретвитнул Пентагон в своем официальном аккаунте с 5,3 миллиона подписчиков.

Запись оперативно удалили. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт пояснила, что речь идет о случайном недосмотре, пишет РИА Новости

"Уполномоченный оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы Министерство обороны", — написала она в своем Твиттере.







