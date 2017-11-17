Домашний арест Кирилла Лучинского продлили на 30 суток

Столичный суд сектора Буюканы продлил на 30 суток срок содержания под домашним арестом бывшего депутата парламента Кирилла Лучинского.

Адвокаты не согласны с обвинением и требуют освобождения своего клиента. Следующее заседание суда по делу назначено на 22 ноября, передает Инфотаг.



Кирилла Лучинского задержали 25 мая. С 27 мая он находится под домашним арестом. По версии прокуроров, экс-депутат отмывал деньги через оффшоры. Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковском мошенничестве.