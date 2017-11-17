Жительница США два раза за день сорвала куш в лотерею

Жительница штата Северная Каролина Мишель Шаффлер за день купила два лотерейных билета, которые принесли ей более миллиона долларов выигрыша, сообщает местное издание The Charlotte Observer.

Первый билет муж Шаффлер приобрел в магазине на заправочной станции. "Обычно мы не участвуем в лотереях, но вышло так, что у мужа оказалась в кармане небольшая сумма, и он в последний момент решил купить билет", — рассказала женщина.

Она стерла защитный слой с билета и обнаружила, что выигрыш составил десять тысяч долларов. Шаффлер призналась, что сначала не могла поверить своим глазам, однако уже вечером она решила испытать удачу еще раз. За вторым лотерейным билетом женщина и ее муж отправились в другой магазин. Семейной паре снова повезло: на этот раз они выиграли уже миллион долларов, пишет РИА Новости

Аналогичный случай произошел в том же штате Северная Каролина всего три недели назад. Тогда женщина по имени Кимберли Моррис в один день выиграла сперва десять тысяч, а потом и миллион долларов в лотерею Diamond Dazzler.







