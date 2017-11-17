Apple восстановила чувствительность экрана iPhone X на холоде

При тестировании нового гаджета в мягком средиземноморском климате Калифорнии — среднесуточный максимум здесь колеблется от +14 в декабре до +21 в сентябре — легко упустить из виду проблемы, которые проявляются только при менее комфортных температурах. Так произошло у Apple с новейшим iPhone X, однако проблему оказалось возможно исправить программно.

Многие из первых покупателей iPhone X обнаружили, что после извлечения из кармана на улице в холодную погоду экран смартфона может не реагировать на нажатия или обрабатывать их с задержкой в несколько секунд. Причем такое поведение наблюдается не обязательно в минусовых температурах — у редактора Вестей.Hi-tech тестовый iPhone X "глючил" таким образом и при +4 градусах. Apple официально гарантирует нормальную работу смартфона при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия, передает Вести.ру.

На прошлой неделе представители Apple признали наличие проблемы, пообещав решить ее в следующих обновлениях ПО. И вот в четверг вечером это обновление — iOS 11.1.2 — выпустили. Кроме того, в нем исправлена проблема с искажением "оживших" Live Photos и видеороликов, снятых на iPhone X. Чтобы скачать его, нужно зайти в "Настройки" смартфона, выбрать "Основные", а затем в пункте "Обновление ПО" проверить доступность свежей версии операционной системы.

Неделей ранее Apple выпустила другое мелкое обновление iOS, 11.1.1. В нем компания исправила появившуюся в iOS 11.1 ошибку системы автоматического исправления текста при вводе, когда буква 'i' менялась на другие символы. Кроме того, в том апдейте исправлялась проблема, из-за которой голосовая команда вызова Siri — "Hey, Siri" — могла иногда не срабатывать.