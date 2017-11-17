В Кагуле женщина родила прямо на остановке

Родился в "рубашке". В Кагуле женщина родила прямо на остановке. Инцидент произошел вчера после обеда.

Вызванная очевидцами бригада скорой помощи прибыла на место, когда малыш уже родился.

У него отсутствовали рефлексы, пульс и дыхание. Но врачи помогли и вытащили младенца практически с того света.

"После восьми минут жизненные функции ребёнка были восстановлены. Маму с новорожденным отправили в больницу. Сейчас их состояние стабильное, они находятся под наблюдением врачей. Это мальчик около 3 килограммов", сообщила пресс-секретарь БСМП, Диана Бланару.