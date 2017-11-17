Киргизия выпустила банкноту с вертикальным рисунком

Нацбанк Киргизии впервые выпустил необычную памятную банкноту номиналом 2 тыс. сомов (около $28), изображение на которой размещено не в привычном горизонтальном, а в вертикальном виде.

"Новая банкнота 2 тыс. сомов имеет очень оригинальный дизайн и высокий уровень защиты, соответствующий современным стандартам", - отметил глава Нацбанка Киргизии Кубанычбек Кулматов в интервью РИА "Новости". Банкнота выпущена в связи с 25-летием независимости Киргизии и введением национальной валюты.



"На лицевой стороне банкноты основным сюжетом является изображение памятника народному герою Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены на банкноте в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение символа "Умай Эне" олицетворяет древнейшее божество, являющееся прародителем всех тюркских народов. Изображение традиционного жилища кочевых народов - юрты - является символом достатка и благополучия", - подчеркивает Нацбанк Киргизии.



На оборотной стороне банкноты основным сюжетом является дерево как символ жизни и процветания. "Изображение величественной горы "Хан-Тенгри" символизирует независимый дух кыргызского народа, стремление к высоким достижениям и успехам. Парящий беркут на фоне горного озера Иссык-Куль символизирует открытость и свободу кыргызского народа", - поясняет банк.



Банкоматы не смогут принимать памятную банкноту, но она получила статус официального платежного средства в Киргизии и подлежит обязательному приему, передает vestifinance.ru.