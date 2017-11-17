Неожиданный поворот в деле о сбитом младенце: в крови 4-месячного малыша нашли алкоголь

Пугающие подробности появились и в деле о сбитом в конце августа младенце. В крови малыша из села Брезоая, Штефан-Водского района, обнаружили внушительную дозу алкоголя. Семья погибшего мальчика уверена: такого быть не может и кто-то просто пытается пустить следствие по ложному следу.

Фотографии, игрушки, кроватка. В большом доме все до сих пор говорит о юном жителе. И это невзирая на то, что 4-месячного мальчика не стало ещё в конце августа. Коляску с малышом сбил 21-летний лихач.

"Коляска стояла здесь, в тени большого ореха. Водитель ехал оттуда, сначала повернул руль налево, выскочил на встречку, ну а затем и вовсе оказался на обочине. Спустя несколько мгновений - удар. Мама, которая всё это время находилась в двух метрах, спасти малыша не успела. Не хватило всего-то нескольких секунд", сообщил корреспондент CANAL 3.

Результаты стандартной судмедэкспертизы пришли только два дня назад. В шок семью поверг один показатель - содержание алкоголя в крови младенца 0,44 промилле.

"Вариант, что через материнское молоко? - Нет, я, Господи, могу чем угодно поклясться, я вообще не употребляю. Ребёнка кормила грудью, вообще не употребляла спиртные напитки. Какой-то праздник мог быть, я могла 20 грамм шампанского выпить и то это редко, когда я могла выпить", сообщила мама погибшего ребёнка, Марина Колисниченко.

Родные погибшего ребёнка уверены: кто-то осознано подтасовал результаты, чтобы помочь виновному уйти от ответственности. Прокуроры утверждают, что такой сценарий невозможен.

"Ход расследования никак не меняется, на следующей недели дело направим в суд. То, что в крови ребёнка обнаружили алкоголь значения для нас не имеет. Как это может повлиять, если ребенок скончался в результате ДТП", сообщил прокурор, Сергей Трофимов.

Как алкоголь оказался в крови малыша, следствие ответить не может. Отметается в сторону и вариант, связанный с употреблением каких-либо медикаментов.

"Он не принимал ничего такого, что могло давать такое. И плюс родители - мама, папа, бабушка вообще не употребляли. Это прекраснешая семья. Хороший, здоровый ребеночек абсолютно", сообщила семейный врач, Надежда Баланецки.

Подозреваемый находится сейчас под подпиской о невыезде, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

"Я когда еду по селу я балдею, мамочки с колясками разбегаются. Может он хотел проверить, убежит Марина или нет, я не знаю", сообщила бабушка погибшего ребёнка, Светлана Бузулан.

Мириться с итогами экспертизы семья погибшего не станет. Говорят: готовы даже на крайности: если понадобится, проведут и эксгумацию.