22 года в бегах: в Китае задержали убийцу, приехавшего в гости к родственникам

Китайские правоохранители задержали мужчину, который в 1995 году зарезал своего соседа по общежитию и с тех пор находился в бегах. Преступник, которому на момент убийства было 18 лет, после этого поменял имя и несколько раз переезжал.

Преступление было совершено в городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге страны, сообщает South China Morning Post. До убийства злоумышленник предположительно шантажировал свою жертву, передает Вести.ру.



После совершения злодеяния мужчина переехал в город Сиань на севере Китая. Через несколько лет он тайно вернулся в Гуандун, где обосновался под новым именем при содействии своих состоятельных родителей. Преступник занялся внешнеторговым бизнесом, женился и завел ребенка.



Через некоторое время у его супруги возникли подозрения в связи с тем, что фамилия мужа не совпадала с фамилией его родственников. Мужчина объяснил жене, что был усыновлен.



Преступника арестовали в октябре 2017 года после того, как он посетил семейное торжество в доме своих родителей в городе Цзеян. Перед этим полицейские осуществляли наблюдение за домом в течение 30 часов.



В настоящее время в Китае проходит кампания по поиску 220 особо опасных преступников, скрывающихся от правосудия.