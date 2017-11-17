Микроавтобус был зарегистрирован на частного предпринимателя, сообщили Интерфаксу в региональном МВД.

Ранее Интерфакс сообщал, что среди раненых есть дети. "Госпитализирован мальчик семи лет с переломом ноги, состояние удовлетворительное, и девочка 14 лет, у нее посттравматический шок", - сказал собеседник агентства в правительстве республики.

Как заявил глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, предполагаемая причина ДТП - неудачный маневр водителя микроавтобуса.

"Дорога в данном месте находится в хорошем состоянии. Водитель пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу движения, начал завершать обгон, но не успел это сделать - врезался в лесовоз, который вез чуть менее 40 кубометров леса", - сказал он в эфире "России-24". - Удар был мощнейший, от него микроавтобус "Мерседес" выбросило с дороги".

Ранее представитель МВД среди возможных причин аварии назвал сильный снегопад, который начался примерно за час до происшествия.

Водитель микроавтобуса погиб, уточнил Евстифеев. Региональные власти приняли решение объявить траур, пишет ВВС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям - о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.