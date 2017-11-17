В двух машинах столичных такси минувшей ночью нашли наркотики

Этой ночью в столице полиция задержала нескольких мужчин, которые потребляли наркотики.

Двоих обнаружили на Рышкановке в автомобиле, принадлежащей службе такси. Молодым людям - 21 и 25 лет. Также сотрудники полиции нашли пакет с растительным веществом, предположительно, марихуаной. Наркотики обнаружили и у водителя такси на Ботанике. При задержании 30-летний мужчина вел себя неадекватно.

Еще двоих молодых людей полицейские задержали на Буюканах. У них изъяли пакеты с коноплей. Всем задержанным грозит до пяти лет тюрьмы или до 21 тысячи леев штрафа.