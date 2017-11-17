Какие города первыми затопят тающие ледники: виртуальная карта НАСА

Ученые из американского космического агентства НАСА создали первую программу, которая предсказывает возможные районы затопления в результате таяния ледникового щита в глобальных масштабах и прогнозирует, каким городам грозит наибольшая опасность.

Программа учитывает такие факторы, как скорость вращения Земли вокруг своей оси и гравитационные воздействия при анализе данных о возможных районах затопления.

"Этот виртуальный инструмент дает для каждого крупного города картину того, как будет воздействовать на него таяние ледников и полярного ледового покрова", - пишут авторы программы в журнале Science Advances.

Она была разработана учеными из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии.

"Различные города и страны пытаются оценить масштабы возможного затопления с тем, чтобы разработать планы развития на будущие 100 лет и больше, и они хотят иметь возможность оценки рисков, подобно тому, как это делают страховые компании", - говорит руководитель проекта доктор Эрик Айвинс.

Новый виртуальный инструмент помогает им понять, какие именно ледники и ледяные покровы представляют для них наибольшую опасность, сообщает ВВС.

Например, в случае Лондона подъем уровня моря зависит в основном от изменений площади ледников в северо-западных районах Гренландии.

Как отмечает другой автор программы доктор Эрик Ларур, программа анализирует данные, относящиеся к трем важнейшим процессам, которые определяют изменения в уровне моря по всему миру.

Первым из них являются гравитационные воздействия.

"Эти ледовые поля и ледники представляют собой огромную массу, которая воздействует на весь океан, притягивая к себе воду - говорит ученый. - Когда эта масса льда сокращается, гравитационное воздействие уменьшается, и океан начинает отступать".

Кроме того, давление льда на поверхность суши в ледниковых областях приводит к понижению уровня суши, а когда масса льда сокращается, суша начинает подниматься.