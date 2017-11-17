В Дубае через 2,5 года построят город для марсиан

В Дубае через 2,5 года будет возведен город Mars Scientific City, где будут симулироваться условия жизни на Марсе. Об этом сообщает RT.

Город будет состоять из куполов, расположенных в пустыне. Там же будет построена лаборатория по вопросам продуктов питания, энергии, воды и их сохранения, а также лаборатория исследования сельхозкультур.

К настоящему моменту уже определены бюджет и место строительства, пишет ren.tv