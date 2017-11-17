В столице задержали опасного рецидивиста: злоумышленник нападал на женщин в лифтах

28-летнего уроженца Каларашского района задержали на Чеканах столичные полицейские.

Мужчину подозревают в серии нападений на граждан в подъездах и лифтах домов на Рышкановке и на Чеканах. Правоохранители отмечают, что недавно он вышел из тюрьмы, отбыв срок за аналогичные преступления. За решеткой злоумышленник провел шесть лет.

По данным следствия, с октября по ноябрь подозреваемый совершил пять разбойных нападений, в которых пострадали женщины в возрасте от 32 до 43 лет. Преступник угрожал жертвам ножом и отбирал у них сумки. В подъезде мужчина доставал оттуда ценные вещи - деньги, телефоны, а остальное выбрасывал.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Пострадавших от действий злоумышленника просят обратиться в полицию