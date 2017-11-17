В Италии скончался бывший лидер "Коза Ностры"

В Италии в возрасте 87 лет скончался от рака знаменитый мафиози, бывший глава сицилийской "Коза Ностры" Сальваторе "Тото" Риина. Находившийся с 1993 года в заключении преступник последние месяцы провел в специальном отделении больницы в городе Парма в состоянии искусственной комы.

"Босс всех боссов" мафии Риина, которого обвиняли в организации целого ряда взрывов в итальянских городах, а также в причастности к огромному количеству заказных убийств, был приговорен к 26 пожизненным срокам заключения, передает Вести.ру.

Самыми знаменитыми его жертвами были известные борцы с мафией судья Джованни Фальконе и прокурор Паоло Борселино. Также он обвинялся в личной причастности к убийству более 40 человек