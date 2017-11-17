Отдельно захороненное сердце Шопена раскрыло тайну смерти композитора

Польские ученые спустя два года исследований замурованного в монастырской колонне сердца Фредерика Шопена пришли к выводу, что знаменитый композитор скончался от редкого недуга.

Шопен был похоронен в Париже в 1849 году, однако его сердце, согласно воле музыканта, перевезли на родину, в Польшу, и замуровали в колонне церкви Святого Креста в Варшаве как священную реликвию. Одной из причин такого желания Шопена стала боязнь быть похороненным заживо, в связи с чем он потребовал провести вскрытие собственного тела перед похоронами.

В Варшаве сердце музыканта находилось никем не тронутое, пока в 2014 году группа ученых не получила разрешение на краткий осмотр органа. Целью такой экспертизы было определение причины смерти знаменитого композитора, который скончался в 39 лет, передает Моя планета.

Группа, в составе которой были священники и судебные эксперты, открыла склеп апрельской ночью и увидела сердце, погруженное в янтарно-коричневую жидкость — вероятно, коньяк, используемый для сохранения тканей в XIX веке. Эксперты сделали сотни фотографий, чтобы потому визуально проанализировать орган.

И вот, наконец, ученые из Института генетики человека при Польской академии наук обнародовали результаты своего исследования, заключив, что Шопен долгое время страдал от туберкулеза. При этом непосредственной причиной смерти композитора стало воспаление мембраны вокруг сердца.

«Это достаточно редкое сочетание, но одно из самых опасных осложнений для больных туберкулезом», — подчеркнули эксперты.