Привет, киборги: в Швеции начали печатать части тела на 3D-принтере

Основатель стартапа Cellink Эрик Гатенхольм показал, что органы человека можно печатать на специальном 3D-принтере.

28-летний Гатенхольм уверен, что через 20 лет с помощью этой технологии будут создаваться органы для пересадки людям, пишет BBC.

В Cellink производят так называемые биочернила - жидкости для печати, которые состоят из органических клеток. Эти чернила производят из целлюлозы, добываемой в лесах Швеции, и альгиновой кислоты, которую получают из морских водорослей. Компания первой в мире начала через интернет продавать стандартизованные чернила, которые можно смешивать с любым типом человеческих клеток.

Сейчас главная цель работы компании заключается в создании хрящей и клеток кожи, которые можно применять для тестирования медицинских препаратов и косметики.

"С самого начала мы поставили себе цель изменить мир медицины - ни много, ни мало. Мы хотели, чтобы наша технология появилась в каждой лаборатории мира", - говорит Гатенхольм.

Стоимость биочернил варьируется от 9 до 299 долларов, а принтеры компания продает от 10 тысяч до 39 тысяч долларов. Большинство покупателей - университеты и научные центры в США, Азии и Европе. Среди них - Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет и Университетский колледж Лондона.

Но и фармацевтические компании обращаются к технологиям Cellink для развития своих продуктов. Они проводят испытания на созданных с помощью биопечати человеческих тканях, что, возможно, позволит со временем сократить число проводимых сейчас опытов над животными.

Гатенхольм отмечает, что его команде пришлось провести кропотливую работу, чтобы разобраться в законах разных стран и в их требованиях к нормам безопасности, а также обеспечить круглосуточную поддержку клиентов по всему миру.

Многие эксперты полагают, что в ближайшие 10 - 20 лет биопечать можно будет использовать для создания функционирующих органов. Но подобная перспектива также открывает массу вопросов этического толка, которые компании придется решать по мере роста, пишет nv.ua

Гатенхольм говорит, что благодаря совместной работе над испытаниями на безопасность и определением стандартов эта относительно новая индустрия биопечати не превратит сценарий научной фантастики в фильм ужасов.

"Я верю в это. Это моя страсть. Я живу этим, и у меня нет каких-либо сожалений", - говорит он.