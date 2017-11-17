Астрономы отправили сообщение инопланетянам

Астрономы из Центра посланий внеземным цивилизациям (METI) отправили радиосообщение в одну из самых близких к Земле звездных систем, где может находиться потенциально пригодная для жизни планета.

Послание было отправлено на обнаруженную в марте этого года планету GJ 273b, которая находится на расстоянии 12 световых лет от нас в созвездии Малого Пса. По мнению ученых, планета находится в «жилой зоне» красного карлика GJ 273 и потенциально может содержать жидкую воду и, возможно, жизнь.

Ученые отмечают, что планета находится достаточно близко, чтобы получить возможный ответ менее чем за 25 лет, пишет New Scientist.

«Я думаю, что положительный результат маловероятен, но это было бы приятно», — заявил президент Центра посланий внеземным цивилизациям Дуглас Вакох.

Послание было отправлено в годовщину передачи сообщения с радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико в 1974 году. Тогда, 43 года назад, ученые сообщили потенциальным инопланетянам информацию о планетах Солнечной системы, структуре ДНК и другие данные о Земле и ее обитателях.

На этот раз астрономы начали послание с информации об арифметике, геометрии и тригонометрии, описали радиоволны, несущие сообщение, а также рассказали о хронометраже, надеясь узнать, есть ли у возможных обитателей GJ 273b понимание времени, похожее на наше, передает Моя планета.