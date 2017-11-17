Как будут использовать образцы ДНК при расследовании преступлений в Молдове

Парламент принял новые условия для использования образцов ДНК при расследовании преступлений. Эти положения включены в законопроект о судебной геномной регистрации, за который проголосовали сегодня в окончательном чтении 85 депутатов.

Как передает Молдпрес, документ содержит условия для сбора и хранения генетических образцов, необходимых для предотвращения и противодействия преступлениям, а также для установления пропавших без вести лиц. В нем обозначены основные требования к проведению геномной регистрации, лица, у которых могут быть взяты образцы ДНК, условия, при которых проводится сбор этих образцов, и др.

Согласно документу, образцы будет принимать квалифицированный персонал Генеральной инспекции полиции или Центра судебной медицины. Кроме того, будет создана Лаборатория молекулярно-генетического анализа и компьютеризированная база генетических данных, необходимая для быстрого поиска преступников на основе ДНК и обмена информацией о генетических данных с другими государствами.

На создание лаборатории при МВД, закупку необходимого оборудования и обучение персонала необходимо около 3,5 млн. евро. Еще следует учесть создание и содержание базы генетических данных, на что может потребоваться сотни тысяч евро. Что касается последующего обслуживания лаборатории, сумма может варьироваться от 200 до 500 тысяч евро в год в зависимости от количества проведенных исследований.

Документ вступит в силу через шесть месяцев после опубликования. Со дня вступления в силу настоящего закона обязательной генетической регистрации будут подвергаться и лица, уже осужденные за совершение тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений.