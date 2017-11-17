Столичная мэрия будет арендовать технику для расчистки города зимой

Мэрия столицы намерена арендовать у экономических агентов технику для зимних работ в городе. Об этом объявила сегодня исполняющий обязанности мэра города Сильвия Раду на заседании Муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На заседании основное внимание было уделено темам, связанным с подготовкой города и служб к зимнему периоду. По словам Раду, одной из самых больших проблем зимой является отсутствие необходимой техники.

«Мы заблаговременно оповестим экономических агентов, у которых есть техника, о намерении, в случае необходимости, ее использовать. Мы должны найти законный способ заключить контракты с соответствующими экономическими агентами, а также определить возможные затраты на эти услуги. Зимой в каждом секторе будут созданы кризисные ячейки для лучшего управления в чрезвычайных ситуациях», - сказала Сильвия Раду.

Кроме того, на заседании обсуждалась необходимость закупки рабочей техники, специализированных машин, насосов и сооружения новых водосточных систем. При помощи оборудования «Apă-Canal Chişinău» будут расчищены дренажные каналы. Также будет проведена проверка ливневой канализации, чтобы определить, требует ли она ремонта», - сказала чиновник.

В то же время она потребовала от руководства муниципальных учреждений и управлений представить планы деятельности, необходимые инвестиционные проекты и бюджет на следующие пять лет. Кроме того, был запрошен план переоснащения муниципального предприятия «Exdrupo».

На сегодняшнем заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям присутствовали 26 из 44 членов. И.о мэра сообщила, что в кратчайшие сроки состав комиссии будет сокращен, поскольку таким образом «она будет более оперативной, и действия будут выполняться более эффективно», передает Молдпрес.