Свободная касса: женщина пролезла через окно МакДрайв и вынесла гамбургеры и деньги. ВИДЕО

В США женщина не растерялась, когда никто не обслужил ее в МакДрайве, сама себе сделала кофе, а потом решила набрать "подарков".

В США Макдональдс обнародовал видеозапись, на которой неизвестная женщина ограбила пустую кассу. Сначала она через окно сделала себе кофе.

На этом она не остановилась, залезла в помещение, забрала ящик с едой, игрушки и 1400 долларов. Передав добычу своему спутнику, женщина спокойно вылезла и уехала оттуда, пишет УНИАН





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