Большинство экспертов на основе анализов ДНК считают, что современный человек появился в Африке около 200 000 лет назад, покинул континент 120 000 лет назад и мигрировал по всему миру. Однако обнаруженный в Китае череп, возраст которого составляет 260 000 лет, может переписать историю эволюции человека.

Череп, который, к удивлению ученых, находился в отличном состоянии, был найден в 1978 году и стал известен как «череп Дали». Исследователи, изучившие находку в 1979 году, пришли к выводу, что он относится к раннему роду Homo erectus. Однако новый анализ, проведенный специалистами Техасского университета и Китайской академии наук в Пекине, показал, что у черепа есть характеристики современных людей.

В частности, «череп Дали» оказался удивительно похож на черепа Homo sapiens, обнаруженные ранее в Марокко. По словам ученых, у обладателя «черепа Дали» было лицо, похожее на лицо Homo sapiens, однако его мозг был более примитивным, пишет Daily Maily.

Открытие позволяет говорить о том, что современные люди происходят не только от африканцев, как считалось прежде. Вероятно, небольшие группы ранних предков человека впервые мигрировали в Евразию примерно 200 000 лет назад, и современные черты Homo sapiens развивались уже в Восточной Азии. Позже некоторые из этих людей вернулись в Африку и смешались с коренными народами. Homo sapiens эволюционировал уже из этих смешанных групп и мигрировал по всему миру. Таким образом, в ДНК современного человека есть черты как африканских, так и азиатских предков, передает Моя планета.