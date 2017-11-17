Футбольные болельщики в Перу устроили "землетрясение"

Болельщики сборной Перу по футболу, смотревшие матч команды против Новой Зеландии, настолько обрадовались победе, что мобильное приложение зафиксировало небольшое землетрясение в Лиме.

Мяч в ворота соперников забил Джефферсон Фарфан, чем гарантировал своей команде участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году в России. Это событие очень сильно воодушевило болельщиков. Они настолько грандиозно отметили гол, что мобильное приложение Earthquake Network зафиксировало в этой местности небольшое землетрясение.

Позже исследователи подтвердили, что причиной небольших толчков стало не колебание земной коры, а одновременное празднование перуанцами гола, передает Моя планета.

«Подтверждено, что в Лиме не было естественного землетрясения. Похоже, что радость перуанцев активизировала приложение», — сообщили создатели программы.