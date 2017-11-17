26-летняя гражданка Молдовы, ехавшая на рейсовом автобусе в Чехию, предъявила на КПП Леушены молдавский паспорт. В ходе дополнительной проверки в ее багаже было обнаружено румынское удостоверение личности с явными признаками фальсификации, передает noi.md.

Девушка рассказала, что не занималась оформлением паспорта, доверив это одному из жителей Кишинева, за что заплатила 120 евро. По ее словам, румынский паспорт в Чехии помог бы ей устроиться на работу. Ей был запрещен выезд из страны, и теперь она подозревается в фальсификации документов.

Также на КПП Скуляны у 34-летнего водителя автомобиля было обнаружено поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. В документе от руки было исправлено количество пассажирских мест. Но так как водитель предъявил и оригинал свидетельства о регистрации, ему позволили пересечь государственную границу. По словам водителя, он не знал о фальшивом документе, так как он был выдан национальными властями. Пограничная полиция расследует данный случай и выявляет всех причастных лиц.