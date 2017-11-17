Норвежку оштрафовали на 30 тысяч долларов за пьяную езду

22-летней норвежке Катарине Андерсен был выписан штраф за пьяное вождение в размере 250 тысяч крон (30 400 долларов США). Дело в том, что Андерсен является самой богатой женщиной Норвегии, а сумма штрафа здесь определяется исходя из дохода нарушителя.

По данным журнала Forbes, размер состояния Андерсен составляет 1,23 миллиарда долларов. В 2007 году отец передал ей и ее младшей сестре Александре по 40% акций принадлежащей их семье инвестиционной компании Ferd Holdings. Предположительно это было сделано для того, чтобы оптимизировать налоги.

Местная пресса отмечает, что с Андерсен могли обойтись и гораздо строже. Исходя из общей суммы ее состояния, штраф должен был составить порядка 40 миллионов крон (4,9 миллиона долларов), сообщает Аssociated Press.

Однако выяснилось, что Андерсен еще не получила с них дивидендов, и у нее нет фиксированного дохода. Суд вынес решение о сумме штрафа, исходя из приблизительной оценки состояния нарушительницы. Помимо этого, ей запрещено садиться за руль на срок в 13 месяцев, передает Вести.ру.