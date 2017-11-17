Закон о защите животных ужесточат

Законодательство в области защиты фауны в Молдове будет ужесточено. Cоответствующие поправки к закону о животном мире приняты в пятницу парламентом.

Документ предусматривает, что запрещается любая деятельность в охраняемой территории птичьей фауны, которая может нанести вред миграции и местам их обитания, передает Инфотаг.



На охраняемой территории запрещается размещать ветряные электростанции, использовать пестициды и проводить сельскохозяйственные работы с использованием оборудования и машин во время гнездования. Поправки обязывают оснащать ЛЭП буйками красно-белого цвета. Запрещается использовать для охоты силки, живых животных (для приманки), ослепляющие приборы, источники искусственного света, приборы ночного виденья или другие приборы для усиления видимости при ночной охоте. Также запрещается использовать взрывчатые вещества, яды и отравляющие приманки.



Изначально предполагалось запретить использование автоматического и полуавтоматического оружия для охоты, однако это положение исключили из закона, поскольку оно противоречит положениям закона о режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения.