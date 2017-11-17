Facebook представила конкурента YouTube

Компания Facebook представила приложение для создания и редактирования видео. По информации СМИ, оно рассматривается как конкурент YouTube.

Facebook Creator, предназначенное для ведения видеоблогов. Об этом сообщает компания в официальном блоге.

В приложении можно редактировать видео, а также добавлять заставки, рамки и стикеры. Кроме того, в Facebook Creator можно смотреть комментарии к видео из других соцсетей и загружать их туда, пишет life.ru

Как сообщают в ряде СМИ, таким образом Facebook хочет переманить видеоблогеров с сайта YouTube. Главный аргумент — более удобная система монетизации.

Сейчас приложение доступно в App Store, в Google Play оно появится в ближайшие месяцы.