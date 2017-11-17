Умные машины в Великобритании будут сами объезжать пробки

В Великобритании на дороги выпустили беспилотные автомобили для самообучения и "общения" между собой.

Несколько самоуправляемых автомобилей выехали на улицы британского Ковентри в рамках проекта AutoDrive. Машины изучали местность, поведение участников дорожного движения и передавали друг другу сигналы.

Автомобили, оборудованные камерами и сенсорами, тестировались на предмет поведения в дорожном потоке. Беспилотные машины хорошо ориентировались в городе, избегали районы с затруднённым движением и пропускали пешеходов, внезапно выбежавших на дорогу.

Отдельно проверяли, как умные машины будут "общаться" между собой. Автомобили передавали информацию о загруженности дорог, погоде и "жаловались" на заторы и пробки.

В будущем такая система, установленная на тысячи авто одного города, сможет координировать автолюбителей. Например, если одна машина попала в пробку из-за ДТП, то она разошлет информацию всем авто поблизости, а заодно и вызовет полицию, пишет life.ru

В проекте AutoDrive участвуют концерны Jaguar Land Rover, Ford и TATA Motors. Если испытания и дальше будут успешными, проект будет искать инвесторов для создания системы беспилотных авто.