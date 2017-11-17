СМИ: Брэд Питт закрутил роман с принцессой Монако

Голливудскому актеру Брэду Питту приписывают роман с 31-летней принцессой Монако Шарлоттой Казираги.

В компании представительницы королевского семейства он появился недавно на благотворительном мероприятии LACMA Art Gala в Лос-Анджелесе, при этом пара была неразлучна, передает The Sun.

"Когда мы увидели их вместе, никто из нас не мог поверить. Уже несколько недель ходят слухи о том, что Питт съехался с новой девушкой, но никто не был готов увидеть его с принцессой Монако", - отметил источник австралийского издания New Ideа.

Тем временем, представитель голливудского актера отметил, что все слухи о его романе с Шарлоттой Казираги являются вымыслом, передает korrespondent.net..