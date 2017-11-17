У ФСБ России украли секретный кабель

Кабель линии спецсвязи похитили из телефонной канализации военной части ФСБ на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил источник в российских правоохранительных органах.

«В полицию обратился сотрудник военной части Федеральной службы безопасности, который заявил, что на юго-западе города был похищен кабель спецсвязи стоимостью 360 тысяч рублей», — сказал он.

По словам источника, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), передает Лента.ру.