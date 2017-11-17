Дело о погибших детях в пожаре в селе Дану: отец получил 30 суток ареста

Отец троих детей, погибших в пожаре в селе Дану Глодянского района, получил 30 суток ареста.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду. Погибли две девочки - семи лет и полутора месяцев и их четырехлетний брат. Родители не пострадали.



В прокуратуре рассказали, что отец погибших детей ранее был судим за убийство шурина. Тело нашли в подвале, там оно пролежало полгода.



Мать сейчас находится в реабилитационном центре, с ней работают психологи. На допросе она рассказала, что включила газовую плиту и заснула рядом с младшим сыном. Полиция проверяет показания родителей.



Между тем Генинспекторат чрезвычайных ситуаций выясняет причины пожара. Версий несколько: нарушение правил эксплуатации газовой плиты или печи, короткое замыкание и преднамеренный поджог.

Окончательные выводы обещают представить в течение десяти дней.





