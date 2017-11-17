Появилось видео с места попытки массового суицида в Мосгорсуде

Адвокат Иннара Багдасарян опубликовала видео, снятое в зале Мосгорсуда сразу после попытки массового самоубийства подсудимых.

Опубликовано первое видео, снятое непосредственно с места попытки массового суицида подсудимых в здании Мосгорсуда. Запись опубликовала частный адвокат Иннара Багдасарян на своей странице в Instagram.

На видео запечатлены события, произошедшие сразу после того, как шестеро фигурантов дела о хулиганстве в составе организованной группы предприняли попытку вскрыть себе вены. Присутствующие в зале суда правоохранители оперативно очистили помещение от юристов и журналистов. На записи присутствуют и сами подсудимые.

"Зачем вы это сделали?! Я просила этого не делать, я умоляла не делать! Мы этим ничего не добьемся!» - говорит на записи автор видео адвокат Иннара Багдасарян.

Ранее стали известно, что молодые люди вскрыли себе вены в здании Мосгорсуда в знак протеста против продления срока содержания под стражей. Увечья себе нанесли шестеро подсудимых.