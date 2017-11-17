Матч чемпионата России состоится в 20-градусный мороз

Матч 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «СКА-Хабаровском» и московским ЦСКА состоится в 20-градусный мороз. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков на сайте Gismeteo.

По информации источника, в момент начала встречи в Хабаровске будет минус 20 градусов, ощущаемая температура будет равняться минус 24 градусам. Обе команды готовы выйти на поле, передает Лента.ру.

В пресс-службе хабаровского клуба заявили о готовности стадиона имени Ленина. ЦСКА также вылетел в Хабаровск в составе 20 игроков.

В 2015 году РФПЛ ввела ограничение на проведение матчей при температуре ниже 15 градусов мороза. В ноябре 2016 года встреча 14-го тура российского чемпионата между «Томью» и «Тереком» была перенесена в Грозный из-за 25-градусного мороза в Томске.

В турнирной таблице РФПЛ ЦСКА расположился на четвертом месте с 26 очками, СКА занимает последнюю строчку, имея в активе 12 очков. Лидирует «Локомотив» с 32 очками.