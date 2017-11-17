Москвич лишился 15 миллионов рублей, пытаясь продать биткоины

Житель Москвы лишился 15 миллионов рублей, когда пытался продать биткоины. Несколько "похожих друг на друга крепких бородатых мужчин" забрали из офиса и покупателя криптовалюты, и наличные деньги.

Сделка проходила накануне днем. Когда покупатель дожидался подтверждения перевода биткоинов, а продавец собирался забрать лежащие на столе 15 миллионов 100 тысяч рублей, в офис неожиданно вошли шесть-восемь человек, по описанию — крепкого телосложения, выше среднего роста, бородатые и похожие друг на друга.

Они заявили, что покупатель — мошенник, которого они ищут уже две недели, и увели его с собой, а заодно забрали и все деньги, пишет РИА Новости

Брокер продавца, который организовал сделку, рассказал, что знает покупателя криптовалюты около года. Как выяснилось, покупатель снял офис за наличные, но представился другим именем.

Полицейские проводят проверку.

На сегодня стоимость биткоина на мировых биржах составляет 7,7-7,8 тысячи долларов за штуку.





