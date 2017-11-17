Афиши с Усатым появились на контейнерах для мусора в Бельцах

Афиши, похожие на те, что использовала “Наша Партия” в предвыборных кампаниях, появились на контейнерах для мусора в муниципии Бельцы. Однако, послание, которое написано в афишах на контейнерах, отличается от тех, что продвигает “Наша Парти”, пишет today.md.

Фотография с контейнерами для мусора в Бельцах стала популярной в Фейсбуке после того, как на них появились афиши с фотографией бельцкого примара-беглеца Ренато Усатого со следующим посланием: “Сила в мусоре” и “Сами намусорили - сами убирайте”.

Today.MD еще в августе писал о том, что муниципий Бельцы в шаге от того, чтобы утонуть в мусоре после того, как местные власти незаконно приостановили действие договора с компанией GlobalPrestService, а профильные ведомства города, в том числе мусорной площадки, казалось уже не справляются с ситуацией.