Найдены древнейшие изображения собак

Археологи из Института изучения истории человека Общества Макса Планка (Йена, Германия) обнаружили наскальные рисунки собак, предположительно сделанные более восьми тысяч лет назад, сообщает журнал Science.

Изображения заметили на северо-западе Саудовской Аравии. На одном из рисунков запечатлен охотник в окружении тринадцати собак. Некоторые них соединены с фигурой человека линиями, которые, как считают ученые, символизируют поводки.

По словам одного из создателей каталога доисторических изображений, археолога Марии Гуаньин, петроглифам от восьми до девяти тысяч лет, однако точная дата их создания неизвестна, пишет РИА Новости

Если предположения подтвердятся, найденные в Саудовской Аравии рисунки станут самым древними из обнаруженных ранее символов. Прежде таковыми считались надписи на фрагментах посуды из Ирана — им менее восьми тысяч лет.

Ученые отмечают, что собаки аравийских охотников похожи на современных ханаанских собак — у них короткие морды и загнутые хвосты.





