Причиной холода на Плутоне назвали пыль

Новые данные, полученные с зонда New Horizons, позволили учёным Калифорнийского университета в Санта-Крус предположить, что атмосфера Плутона остывает из-за присутствия в ней молекул азота и метана, образующих плотную дымку, сообщает New Scientist.

При этом учёные отметили, что частицы дымки поглощают тепло и затем излучаются в инфракрасном диапазоне. В верхних слоях атмосферы Плутона наиболее низкая температура колеблется в пределах крайне низких значений — минус 200 градусов Цельсия, пишет life.ru.

Учёные отмечают, что Плутон демонстрирует "атмосферу нового типа", в которой температурные параметры контролируются не газами, а частицами. Природу появления таких условий на планете учёным ещё предстоит выяснить.