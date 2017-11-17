Два чиновника управления образования кишиневской мэрии наказаны за нарушения в детсаду

Два чиновника от образования наказаны за гречку с червями, которые обнаружили в детском саду столицы.

Два чиновника из управления образования столичного муниципалитета наказаны по инициативе исполняющего обязанности градоначальника после того как были констатированы многочисленные нарушения в детсаду №.157.

Санкции применены к начальнику управления образования Александру Фляшу и Веронике Соломицки – главе управления образования района Буюканы.

Как сообщили в столичной мэрии, по итогам проверки, проеденной в детском саду, Сильвия Раду выявила ряд нарушений в процессе обеспечения продуктов питания, в том числе несоответствия поставляемой продукции санитарным нормам.

Напомним, что два дня назад в СМИ появилась информация о том, что воспитанники дошкольного учреждения получили на обед гречку с червями и насекомыми. О данном факте сообщили родители, которые в качестве доказательств разметили фотографии в социальной сети фейсбук. Ранее управление образования наказало директора детского сада, а вся партия гречки была возвращена поставщику.