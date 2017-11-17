В Тирасполе прошли учения по гражданской защите. На семи пунктах сбора, в том числе на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки, собрали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и провели инструктаж. Кроме того, обучение провели и среди медперсонала.
В парламенте мнения о подобных учениях в Приднестровье разделились. Депутат Демпартии Сергей Сырбу заявил, что эти маневры могут отрицательно сказаться на следующем раунде переговоров в формате 5+2, который состоится в конце ноября в Вене.
"Любые подобные действия военного характера могут сорвать ход мирных переговоров. Они могут пошатнуть доверие сторон", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.
Депутаты народно-европейской группы подчеркивают, что подобные учения можно проводить только после их одобрения Объединённой Контрольной Комиссии.
"Если эта процедура не была соблюдена, то тему нужно вынести на обсуждение следующих заседаний, и установить мониторинг всех действий военных и военизированных структур приднестровского региона", - отметил депутат Народно-Европейской группы Евгений Карпов.
Депутаты ЛП и ЛДПМ оценивают эти учения как провокацию в адрес Кишинёва и Киева.
"Провокации - это в их стиле и такое происходит практически каждую неделю. Это Россия с их помощью предупреждает Молдову и Украину относительно политики европейской интеграции, которую эти страны поддерживают", - сказал депутат ЛП Роман Боцан.
"Подобные действия вызывают беспокойство у народа, как на левом, так и на правом берегу Днестра. Это своего рода предупреждение или провокация", - отметил депутат ЛДПМ Тудор Делиу.
А депутаты социалисты и коммунисты, в свою очередь, не видят в этих учениях ничего предосудительного.
"Речь идёт о гражданских учениях. Об этом должны знать все. Я не говорю, хорошо это или плохо", - сказал депутат ПСРМ Григорий Новак.
"Раньше подобные учения назывались Гражданская Оборона, людям рассказывали, что и как делать в разных ситуациях, например, в случае землетрясения. Не вижу ничего особенного", - подчеркнул депутат ПКРМ Владимир Воронин.
Учения в Тирасполе завершились концертом и выставкой спецтехники, применяемой при ЧП и стихийных бедствиях.
Комментарии
- Мост Гура Быкулуй-Бычок проходит последнюю техпроверку перед открытием
- В Тирасполе вскрыли "капсулу времени"
- Кишинев и Тирасполь договорились об открытии моста Гура Быкулуй-Бычок
- В Лос-Анджелесе ограбили дом Мэрайи Кэри
- Приднестровье повышает ставки акцизов на импорт товаров
- Ребенок упал с балкона многоэтажки в Тирасполе
- В Бендерах прошло заседание Объединенной контрольной комиссии
- В Приднестровье согласились использовать нейтральные автомобильные номера
- "Приднестровье может стать ареной вооруженного конфликта между Россией и НАТО"
- Украина делегировала нового представителя для переговоров по приднестровскому урегулированию
- Огромный метеорит заметили в небе над Лапландией
- Статистика: каждый десятый ребенок в Молдове рождается недоношенным
- В небе над Британией самолет столкнулся с вертолетом
- Румынский банк намерен приобрести крупную долю акции Victoriabank
- Подросток повесился на чердаке дома в пригороде Кишинева
- Астероид Фаэтон приближается к Земле
- Учёные NASA рассказали, когда впервые встретятся с инопланетянами
- Сильвия Раду не смогла попасть на незаконную стройку
- Проведена первая в мире пересадка головы человека
- Какие города первыми затопят тающие ледники: виртуальная карта НАСА
- Ответный удар для телевидения Цоп, Платона и Проки! «Jurnal TV» попал впросак, после того как румынская DIICOT опровергла наличие уголовного дела в отношении Плахотнюка
- Родные Михаила Задорнова обратились к общественности
- Президент РФ прокомментировал несостоявшуюся встречу с Трампом: ответственные за это будут наказаны
- Когда в Молдове ожидается похолодание и мокрый снег
- В Германии хотят отменить восьмичасовой рабочий день
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com