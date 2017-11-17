Гражданские учения в Тирасполе: мужчин проинформировали о действиях в случае ЧП

В Тирасполе прошли учения по гражданской защите. На семи пунктах сбора, в том числе на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки, собрали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и провели инструктаж. Кроме того, обучение провели и среди медперсонала.

В парламенте мнения о подобных учениях в Приднестровье разделились. Депутат Демпартии Сергей Сырбу заявил, что эти маневры могут отрицательно сказаться на следующем раунде переговоров в формате 5+2, который состоится в конце ноября в Вене.



"Любые подобные действия военного характера могут сорвать ход мирных переговоров. Они могут пошатнуть доверие сторон", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.



Депутаты народно-европейской группы подчеркивают, что подобные учения можно проводить только после их одобрения Объединённой Контрольной Комиссии.



"Если эта процедура не была соблюдена, то тему нужно вынести на обсуждение следующих заседаний, и установить мониторинг всех действий военных и военизированных структур приднестровского региона", - отметил депутат Народно-Европейской группы Евгений Карпов.



Депутаты ЛП и ЛДПМ оценивают эти учения как провокацию в адрес Кишинёва и Киева.



"Провокации - это в их стиле и такое происходит практически каждую неделю. Это Россия с их помощью предупреждает Молдову и Украину относительно политики европейской интеграции, которую эти страны поддерживают", - сказал депутат ЛП Роман Боцан.

"Подобные действия вызывают беспокойство у народа, как на левом, так и на правом берегу Днестра. Это своего рода предупреждение или провокация", - отметил депутат ЛДПМ Тудор Делиу.



А депутаты социалисты и коммунисты, в свою очередь, не видят в этих учениях ничего предосудительного.



"Речь идёт о гражданских учениях. Об этом должны знать все. Я не говорю, хорошо это или плохо", - сказал депутат ПСРМ Григорий Новак.



"Раньше подобные учения назывались Гражданская Оборона, людям рассказывали, что и как делать в разных ситуациях, например, в случае землетрясения. Не вижу ничего особенного", - подчеркнул депутат ПКРМ Владимир Воронин.



Учения в Тирасполе завершились концертом и выставкой спецтехники, применяемой при ЧП и стихийных бедствиях.





