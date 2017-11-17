На нем, как заявил Маск, можно разогнаться до 100 километров в час менее, чем за две секунды, а его максимальная скорость - 400 километров в час. Без подзарядки Roadster способен проехать до тысячи километров.
"Вы сможете доехать из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско и обратно без подзарядки. Вождение спорткара на бензине будет напоминать [вождение] на паровом двигателе", - заметил Маск.
Первые 1000 машин Roadster будут стоить 200 тысяч долларов. Продажи начнутся в 2020 году.
В настоящее время Tesla Motors производит три модели легковых электромобилей: хэтчбек Model S, седан Model 3 и кроссовер Model X. Для зарядки электрокаров компания создала сеть станций Supercharger. По всему миру их уже почти 7,5 тысяч.