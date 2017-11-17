Tesla показала свой первый беспилотный электрогрузовик

Компания Tesla Motors представила свой первый электрический грузовик и новую легковую модель - спорткар с откидывающимся верхом. Презентация прошла на площадке компании в городе Хоторн в Калифорнии.

Как заявил основатель и исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск, создание электрогрузовика стало для компании очередным шагом на пути к освобождению экономики от использования ископаемых видов топлива.

Электрогрузовик Tesla Semi Truck сможет проехать без подзарядки до 500 миль (800 километров), а для того, чтобы проехать еще 400 миль (около 650 км), ему хватит всего получасовой зарядки, утверждает Маск.

При максимальной загрузке в 36 тонн Semi Truck может разогнаться до 100 километров в час за 20 секунд, а без груза - всего за пять, сообщает ВВС.

Tesla Semi Truck оснащен системой автопилота, при которой грузовики смогут самостоятельно двигаться в колоннах, где только первой машине потребуется водитель. Как отметил Маск, это сделает грузоперевозки значительно дешевле.

В отличие от традиционных грузовиков в Tesla Semi Truck кресло водителя расположено по центру кабины. В прототипе грузовика нет спальных мест для водителей, но они могут появиться в будущем.

Маск отметил надежность грузовика и пошутил, что вернет деньги покупателям, чей Semi Truck не переживет ядерного взрыва.

Производство электрогрузовика планируют начать в 2019 году. Сколько он будет стоить, Маск не уточнил.

После презентации грузовика Маск также представил новую легковую модель Tesla Roadster - полноприводный спортивный автомобиль с откидывающимся верхом.