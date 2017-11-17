Резиновый Трамп станет героем сатирического шоу

Резиновая кукла президента США Дональда Трампа, которую создал один из авторов британского сатирического шоу "Точная копия", предстанет перед зрителями.

Соавтор программы Роджер Лоу заявил, что американская телекомпания Эн-би-си предложила ему перезапустить шоу.

Сценарий для американской версии будут писать местные авторы, при этом кукол сделают в Великобритании.

Кукла Трампа, которую создал Лоу, будет выставлена в Норидже на ретроспективной выставке его работ, сообщает ВВС.

"Я пожилой человек с богатым прошлым, но и меня можно вывести из себя. Это куклы, а не люди, так что никто не осудит тебя за убийство", - сказал художник по поводу появления персонажа Трампа в шоу.

На вопрос о возможной критике со стороны президента США Лоу ответил, что "это привлечет еще больше зрителей".

"Он проводит шесть часов в день за просмотром телевизора, конечно, он посмотрит и наше шоу", - продолжил он.

Роджер Лоу создал программу "Точная копия" в 1980-х вместе с Питером Флаком и Мартином Лэмби-Нэрном.

Программа выходила в эфир 13 лет, пародируя политиков от Маргарет Тэтчер до Артура Скаргилла.

На выставке будут представлены работы художника, созданные в городе Или. В экспозицию также войдут некоторые изделия из фарфора, которые Лоу создал, переехав в Цзиндэчжэнь, один из самых известных фарфоровых центров Китая.

Собственную ретроспективу Лоу сравнивает с процессом погружения под воду.

"Все эти образы, которые ты создал в прошлом, возвращаются и преследуют тебя", - говорит он.

Куклу, изображающую Трампа, которая воспроизводит торс политика почти в натуральную величину, выставят вместе с другими такими же куклами. В том числе там будет кукла Маргарет Тэтчер из программы "Точная копия".

"Это станет первым случаем, когда будет выставлена современная кукла Трампа. Это точно один из самых удивительных экспонатов на выставке", - говорит заместитель директора галереи Джислейн Вуд.