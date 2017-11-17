"Многофункциональный" водитель маршрутки: в Киеве маршруточник на ходу считал деньги и смотрел сериал

Один из водителей маршрутного такси в Киеве, которые курсируют по маршруту №509, во время движения пересчитывал деньги и смотрел при этом еще и сериал по гаджету, который положил на приборную панель. Соответствующее видео выложил киевлянин Андрей Яковенко у себя в Facebook.

"Вот, что с людьми комедийные сериалы делают. Даже на работе смотрят. Даже будучи водителем маршрутки. Маршрут №509", - написал он.

Комментируя ситуацию, пассажир маршрутки отметил, что "не побил водителя только потому, что сам любит этот сериал".