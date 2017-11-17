Опубликована карта опаснейших стран для туристов

Международная организация International SOS, которая занимается безопасностью путешественников по всему миру, обнародовала карту самых опасных стран мира для туристов в 2018 году. Карта была опубликована на сайте компании.

Среди наиболее неблагоприятных направлений оказались Сирия, Йемен, Сомали, Ливия, Ирак, Центральноафриканская Республика, Гвинея-Бисау, Афганистан и Бурунди. Все эти страны значатся в категории с "экстремальным уровнем риска"

При этом самыми безопасными были названы Норвегия, Дания, Швейцария, Финляндия, Исландия, Люксембург и Словения. Украина оказалась в категории со средней степенью риска, пишет korrespondent.net