Илона Маска и Эмбер Херд вновь застали вместе

Американского предпринимателя Илона Маска вновь застали вместе с актрисой Эмбер Херд, несмотря на произошедший недавно разрыв. За завтраком они были замечены в одном из лос-анджелесских ресторанов, передает The Daily Mail.

На снимках, обнародованных изданием, пара вместе разглядывает новый выпуск GO, который украсила Эмбер Херд.

Известно, что не так давно Илон Маск в интервью пожаловался на одиночество и заявил, что инициатором разрыва стала именно Эмбер Херд, пишет korrespondent.net

Неизвестно, действительно ли это примирение бывших влюбленных, или же просто дружеская встреча.